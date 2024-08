Botafogo contrata centroavante do primeiro time vegano das Américas

O Botafogo pagou R$ 2 milhões para adquirir o centroavante Kaiky, de 18 anos, para a base do clube. O jovem atuava pelo Laguna SAF do Rio Grande do Norte, o primeiro time vegano das Américas.

Kaiky marcou 14 gols e deu 5 assistências em 25 jogos disputados entre profissional e sub-20. O Laguna joga a segunda divisão do Campeonato Potiguar. O jovem se tornou a maior venda da história do futebol de base do Rio Grande do Norte.

O clube foi fundado em 2022 e trouxe em sua metodologia o veganismo. São disponibilizados para os atletas seis refeições diárias pensadas por chefs de cozinha vegana com ajuda de nutricionistas e médicos do time. Os jogadores não são obrigados a seguirem uma alimentação sem carne fora do clube.

O Laguna tem parceria com ONGs voltadas a preservação ambiental, é signatário do pacto global das Nações Unidas e tem seu estatuto com base em práticas sustentáveis que envolve melhores práticas ambientais, sociais e de governança.



Natural de Tanguá (RJ), Kaiky chegou ao Laguna com 17 anos após iniciar a carreira no Santa Ritense (MG). Ele foi descoberto por um técnico que viu vídeos do jovem atuando por um projeto social do Rio de Janeiro.