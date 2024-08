Luto no futebol: morre em São Paulo, aos 27 anos, o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU

Morreu na última terça-feira (27), em São Paulo, o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, em decorrência de morte encefálica causada por uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, conforme informou o Hospital Albert Einstein.



Izquierdo, de apenas 27 anos, sofreu um mal súbito durante o segundo tempo da partida contra o São Paulo, realizada na quinta-feira (22) no Morumbi, e, infelizmente, não respondeu aos tratamentos médicos. Inicialmente, sua morte foi confirmada pelo clube uruguaio, seguida pela confirmação do hospital onde estava internado.

Um avião da Força Aérea Uruguaia será responsável pelo traslado do corpo para o velório e sepultamento no Uruguai.

O jogador começou a se sentir mal e desabou no gramado aos 39 minutos do segundo tempo da partida pelas oitavas de final da Libertadores. Inicialmente, Izquierdo foi diagnosticado com arritmia cardíaca. Em um comunicado emitido no sábado, o Hospital Albert Einstein informou que o atleta sofreu uma parada cardíaca enquanto era transportado do estádio em uma ambulância, necessitando de manobras de ressuscitação no local.



No domingo, exames adicionais indicaram uma “progressão do comprometimento cerebral” e um “aumento da pressão intracraniana”. Izquierdo permaneceu sob intensos cuidados neurológicos, dependendo de ventilação mecânica. Um boletim divulgado na noite de segunda-feira relatou que o jogador apresentava um “quadro neurológico crítico”.



Há dez anos, uma arritmia havia sido detectada em Izquierdo durante um exame de rotina no Cerro, clube uruguaio onde atuava na época. A informação foi divulgada pelo secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá.

A família de Izquierdo viajou ao Brasil para acompanhar de perto o tratamento do jogador. Ele deixa os pais, Nelson e Sandra, a esposa Selena, e dois filhos — uma menina de dois anos e meio e um recém-nascido. Todos estão acompanhados pela delegação do Nacional e alguns jogadores do clube.



Os jogadores Calleri, Rafinha e Michael Araujo, do São Paulo, também estiveram no hospital na terça-feira para prestar solidariedade.

Como forma de homenagem e solidariedade, o Campeonato Uruguaio foi suspenso temporariamente, sem previsão de retorno.