Seleção do futebol feminino enfrenta os Estados Unidos na final das Olimpíadas

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino já conquistou uma medalha nas Olimpíadas de Paris 2024, restando apenas a decisão se será de ouro ou prata. O Brasil enfrentará os Estados Unidos neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em uma partida que pode quebrar jejuns históricos. A seleção brasileira não vence as rivais há 10 anos.

O histórico de confrontos entre as duas seleções é amplamente favorável às americanas. Segundo dados do portal especializado em estatísticas de futebol, O Gol, foram 31 confrontos, com 24 vitórias dos Estados Unidos, quatro empates, e apenas três vitórias do Brasil. As chances de vitória do Brasil na final foram calculadas em 13,9% para a seleção brasileira.

A última vitória do Brasil contra os Estados Unidos ocorreu em dezembro de 2014, em um amistoso realizado em Brasília, onde Marta brilhou ao marcar três gols. Desde então, foram nove partidas com os resultados de dois empates e sete derrotas consecutivas.

Neste sábado, o Brasil tem a oportunidade de reverter a história e conquistar a tão sonhada medalha de ouro olímpica, encerrando uma década de frustrações contra as americanas.