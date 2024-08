Identidade da 62ª vítima de acidente aéreo em Vinhedo é confirmada

A identidade da 62ª vítima do acidente aéreo ocorrido na sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), foi confirmada como Constantino Thé Maia. A confirmação foi feita pela companhia aérea Voepass neste sábado (10).

De acordo com a empresa, o nome de Constantino não constava inicialmente na lista de passageiros devido a uma "questão técnica" relacionada às validações de check-in, embarque, e retenção de passageiros. Em nota, a Voepass explicou que, "em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a Voepass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas

De acordo com informações repassadas pela família, Constantino tinha 50 anos e trabalhava como representante comercial de diversas empresas que atuam na área da construção civil.

O acidente, que não deixou sobreviventes, resultou em 62 mortes, tornando-se o maior desastre aéreo no Brasil em número de vítimas desde 2007. Os corpos retirados dos destroços estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, onde ocorrerá uma identificação.



O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, informou ao G1 que uma perícia já foi realizada na parte externa da aeronave, seguida pelo corte da fuselagem para a remoção dos corpos das vítimas, que se encontram em estado de difícil identificação.



Para lidar com a tragédia, foi montado um gabinete de crise no local do acidente, composto por membros da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Cenipa, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e representantes da companhia aérea.