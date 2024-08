Brasil terminará Jogos Olímpicos apenas com mulheres conquistando a medalha de ouro

No próximo domingo (11), chega ao fim mais uma edição de Jogos Olímpicos. A edição de Paris terminará sem nenhum homem brasileiro com uma medalha de ouro. O Brasil presenciará apenas mulheres como campeãs olímpicas, pela primeira vez na história dos Jogos.

Alison dos Santos, nos 400 metros com barreiras, ficou com a medalha de bronze. Com isso, não há mais nenhuma chance de um brasileiro levar a ouro em Paris. Ainda há mais chances de ouros para as mulheres do Brasil no último dia. O futebol feminino é a principal oportunidade. Restando apenas dois dias para o fim da edição 2024, Rebeca Andrade (ginástica artística), Beatriz Souza (judô), e a dupla Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia) conquistaram as únicas medalhas de ouro para o Brasil nesta Olimpíada.

Rebeca, inclusive, se tornou a maior atleta olímpica da história brasileira. A ginasta se isolou com 6 medalhas, sendo 2 de ouro. Ao todo, 276 atletas representaram o Brasil nessa edição dos Jogos. Foi a primeira vez que o número de mulheres superou o número de homens (153 mulheres, sendo 55% da delegação).

O Brasil não terminava uma Olimpíada sem ouro masculino desde os Jogos de Sydney em 2000, quando o país faturou somente prata e bronze. Desde 1980, esta havia sido a única vez sem nenhuma medalha de ouro entre os homens brasileiros.



A primeira vez que mulheres brasileiras ganharam a medalha dourada nos Jogos foi em 1996, com a dupla Jaqueline e Sandra no vôlei de praia. Depois, Maurren Maggi e o vôlei feminino conquistaram a honra em Pequim 2008. O vôlei feminino foi bicampeão olímpico em 2012 nos Jogos de Londres, quando Sarah Menezes também foi ouro no judô.