Olimpíadas: Giullia Penalber, do wrestling, termina o torneio na 5ª colocação

A lutadora de wrestling Giullia Penalber perdeu a luta valendo a medalha de bronze e terminou os Jogos Olímpicos de Paris na 5ª colocação. A brasileira tomou cinco golpes de dois pontos cada e foi derrotada por 10 a 0 para a chinesa Hong Kexin, na categoria até 57kg, nesta sexta-feira (09).

Mesmo com a derrota na disputa do bronze, a participação de Giullia se tornou a melhor colocação do Brasil na história dos Jogos. A brasileira perdeu nas quartas de final para a atleta da Moldávia Anastasia Nichita, número 2 do mundo, por encostamento. Na sequência, ela derrotou a alemã Sandra Paruszewski, na respescagem. A estreia de Giullia nas Olimpíadas foi diante de Rckaela Maree Ramos Aquino, de Guam. A brasileira começou derrubando a adversária rapidamente e emendou em uma imobilização com a adversária de costas no chão. A posição garantiu a vitória rápida por encostamento.

Um dos esportes mais antigos em Olimpíadas, o wrestling (antes conhecido como luta olímpica) teve 288 atletas em ação em Paris 2024.

Em entrevista, Giullia afirmou estar feliz, mesmo não alcançando a medalha: "Tem essa frustração, essa tristeza pelo fato de não ter conquistado a tão sonhada medalha. Mas, em compensação, bate ali também essa sensação de ter sido um feito histórico. De eu estar participando da história do wrestling brasileiro. De trazer o Brasil pro mapa, né? O mundo todo pode ver que o Brasil tem um wrestling forte, a gente tem muito potencial. Eu acho que isso era uma das grandes missões que eu tinha trazido pra mim. E eu acho que eu cumpri, sabe? Eu me sinto grata por esse lado, por eu conseguir cumprir com esse papel."



A brasileira também demonstrou estar realizada com seu desempenho, que segundo ela, está evoluindo: "Me sinto em constante melhora, mas, apesar de não ter conquistado a tão sonhada medalha, acho que essa competição trouxe sentimentos muito mais positivos, até por conta da trajetória. Há poucos meses, eu pensava que eu nem estaria fazendo wrestling e agora estou conquistando o melhor resultado do wrestling brasileiro. Estou muito grata por tudo que essa trajetória me trouxe."