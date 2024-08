Brasileiros invadem perfil e zoam espanhola após derrota na disputa pela medalha de bronze

Na disputa pela medalha de bronze do futebol feminino, dos Jogos Olímpicos de Paris, a Alemanha venceu a Espanha por 1x0, na manhã dessa sexta-feira (09), e garantiu o terceiro lugar do torneio. Nos acréscimos da partida, a Espanha teve uma chance de empatar a decisão através de uma cobrança de pênalti. Na cobrança, a meia-atacante Alexia Putellas parou na goleira alemã e o empate não veio.

Mas já foi o suficiente para a torcida brasileira fazer a festa. O motivo veio após a vitória do Brasil sobre a Espanha na semifinal, no meio da semana. Após a derrota a camisa 10 da Espanha, Jenni Hermoso, se manifestou dizendo que "o Brasil não pratica futebol". Comentário que não foi muito bem aceito pelos brasileiros, claro. A espanhola até tentou se retratar posteriormente, mas não teve jeito.

Após não alcançar o pódio, a seleção, atual campeã do mundo, foi alvo de uma enxurrada de comentários e postagens que tiram sarro da derrota espanhola. Hermoso, claro, não foi perdoada. Os brasileiros lotaram as redes sociais da atleta com uma série de comentários em suas publicações, principalmente no Instagram. Duas das fotos fixadas já receberam mais de 150 mil comentários.

