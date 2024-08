É bronze! Piu conquista medalha para o Brasil nos 400m com barreiras

Mais uma para o Brasil! Alison dos Santos, o "Piu", chegou em terceiro lugar na final dos nos 400m com barreiras e conquistou mais um bronze para o país na tarde desta sexta-feira (09) nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele repetiu a posição no pódio da última Olimpíada e dividiu, novamente, o pódio com Noruega e Estados Unidos.

O ouro ficou com o americano Rai Benjamin, prata em Tóquio 2020, que fez a prova em 46s46. Já a prata foi do norueguês Karsten Warholm, que foi ouro na última edição e fez 47s06. Alisson terminou a prova em 47s26 e melhorou o tempo da última Olimpíada, quando terminou a prova em 46.72.

Leia também:

➢ Olimpíadas: Brasileiro é preso por vender medalhas falsas em Paris

➢ Rebeca Andrade revela conversa com Simone Biles sobre última Olímpiada da rival

"Piu" quase ficou de fora da final; na semifinal, ele ficou em terceiro lugar na sua bateria e não iria para a última etapa, já que só os dois primeiros de cada bateria garantiram vaga direta para a final. Ele só conseguiu garantir a chance da final depois do fim da prova. No ranking geral final, ele ficou no quarto lugar e conseguiu a vaga na final.