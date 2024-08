Rebeca Andrade revela conversa com Simone Biles sobre última Olímpiada da rival

A grande estrela da ginastica artística do Brasil, Rebeca Andrade fez história nos jogos olímpicos após se tornar a maior medalhista do pais nas Olimpíadas. A campeã no solo, fez uma visita com toda a equipe brasileira á Casa Brasil, sede do Comitê Olímpico na capital francesa. Na ocasião a atleta afirmou que Simone Biles revelou á ela que essa foi sua última Olímpiadas.

Em entrevista a atleta disse: "A Simone é a melhor do mundo, ela é sensacional, e pra mim foi uma honra, foi algo muito genuíno, porque a gente nem sabia que estava gravando. Estávamos ali conversando eu, ela e a Flávia muito tranquilas e ela perguntou se a gente ia continuar treinando depois de Paris. Eu falei que não sabia e perguntei se ela iria continuar. Aí ela disse: "Não, pra mim já deu." Aí eu falei: "Não, a ginástica precisa de você, a gente precisa de você." Aí ela foi, tirou a coroa e colocou na minha cabeça. Eu até fiquei assim... "Não, minha filha, não faz isso, não!! (risos)". Só que não pegou o áudio, né?".

Simone Biles é considerada a maior ginasta que o esporte já viu, a americana aos seus 27 anos, já conquistou sete medalhas de ouro em três jogos disputados.

A brasileira ressaltou mais uma vez a parceria que tem com Biles, e garantiu que uma torcerá sempre pela outra, assim como pelas demais ginastas.

"É sensacional, a gente torce muito uma pela outra. Eu lembro em Tóquio como foi, o tanto que ela estava torcendo mesmo passando pelas situações que ela passando lá. A gente tá sempre torcendo uma pela outra, não só eu por ela, mas como todas as ginastas mesmo. A gente sabe como é difícil chegar lá, o tanto que a gente treina pra estar lá. Eu me senti muito feliz, e vai ser assim sempre".