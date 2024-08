Olimpíadas: Brasileiro é preso por vender medalhas falsas em Paris

Um brasileiro de 39 anos foi preso em Paris, capital da França, acusado de vender medalhas falsas dos Jogos Olímpicos de 2024 nas ruas da cidade. Segundo as autoridades locais, a prisão aconteceu na última segunda (05); cerca de 850 réplicas foram apreendidas com ele.

A identidade do brasileiro não foi divulgada. Ele está na França desde o último dia 23 de julho, antes do início da competição, e estava hospedado próximo ao Rio Sena. No momento da abordagem, ele carregava 11 medalhas falsas pelas ruas. No apartamento onde está hospedado, foram encontradas outras centenas de réplicas das medalhas e dos cordões, além de réplicas de ornamentos e uma nota falsa de 5000 euros.

De acordo com o jornal "O Estado de S. Paulo", ele foi condenado a dez anos de prisão, com liberdade condicional, por posse de mercadorias ilícitas e venda ambulante sem autorização. A sentença também o impede de circular por Paris pelos próximos três anos. O Consulado-Geral do Brasil em Paris disse que está acompanhando o caso e que vai prover “a assistência consular cabível” ao suspeito.