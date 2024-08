Após lesão de atleta, Brasil fica fora da final da ginástica rítmica por equipes

Na manhã desta sexta-feira (9), a ginasta Victória Borges, de 22 anos, se machucou e não conseguiu se apresentar corretamente na final da ginástica rítmica por equipes. O conjunto brasileiro acabou perdendo pontos, já que ela não conseguia realizar alguns movimentos, e acabou não atingindo a colocação mínima para se classificar.

Segundo as próprias ginastas brasileiras, Victória já estava lesionada antes de se apresentar, mas acabou piorando durante o aquecimento anterior à segunda apresentação. A contusão da atleta não permitiu que ela fizesse alguns exercícios obrigatórios, o que acabou puxando para baixo a nota de execução. O Brasil ficou em nono na classificação geral, uma posição abaixo da zona de classificação, com 1.100 pontos a menos que o Azerbaijão.

Pelas regras, a modalidade não aceita ginastas reservas, então Victória teve que se apresentar mesmo que lesionada. No final da apresentação, estava chorando muito e teve que sair carregada.

A equipe brasileira era uma das esperanças de medalha nas Olimpíadas de Paris. O time chegou como um dos favoritas ao pódio, principalmente depois das conquistas de ouro no Pan em Santiago e no Mundial em 2024. Os oito melhores conjuntos classificados disputarão a decisão no sábado (10), a partir das 8h (horário de Brasília).