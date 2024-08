Mais uma medalha para o Brasil: Isaquias Queiroz conquista prata na canoagem de velocidade

Na manhã desta sexta-feira (9), o atleta Isaquias Queiroz conquistou a prata no C1 1000m e encerrou sua participação nos Jogos, subindo ao pódio pela terceira edição consecutiva. A medalha de ouro ficou com o tcheco Martin Fuksa, e o bronze com o moldávio Serghei Tarnovschi.

Após terminar em oitavo lugar na final do C2 500m, ao lado de Jacky Godmann, Isaquias entrou na semifinal administrando seu ritmo para se aproximar da liderança na parte final da disputa. O atleta conquistou sua classificação com o segundo melhor tempo, apenas dois décimos atrás do líder Sebastian Brendel.

Na final, a estratégia foi basicamente a mesma: segurar no início e guardar energia para o final da prova. Após passar a primeira metade (500m) em 5º lugar, nos 250 metros finais o brasileiro disparou, deixando para trás o russo Petrov e o moldávio Tarnovschi, garantindo a medalha de prata para o Brasil.



Essa é a quinta medalha que o Brasil conquista na canoagem, todas com a participação de Isaquias Queiroz, seja individualmente ou em dupla. O canoísta já havia conquistado três medalhas no Rio 2016 (prata no C1 1000m e no C2 1000m, e bronze no C1 200m) e uma em Tóquio 2020 (ouro no C1 1000m). Com essa conquista, ele se iguala aos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt na lista de multimedalhistas olímpicos, ficando atrás apenas de Rebeca Andrade, que possui seis medalhas.