Olimpíadas: Ana Patrícia e Duda vencem e disputarão a medalha de ouro no vôlei de praia

A dupla brasileira número 1 do mundo no vôlei de praia feminino, Ana Patrícia e Duda, venceu de virada, por 2x1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12, as australianas Mariafe e Clancy, atuais vice-campeãs olímpicas. A equipe do Brasil precisou suar muito e disputar ponto a ponto a vitória que garantiu a vaga na disputa pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

O primeiro set começou com as brasileiras em bom ritmo e abrindo até uma vantagem de quatro pontos. Porém, as adversárias empataram a partida e a dupla do Brasil se desestabilizou. Após um desafio mal sucedido, as australianas cresceram na partida e conseguiram fechar a parcial por 22 a 20.

No início do segundo set, a dupla da Austrália conseguiu se impor e abriu uma vantagem de três pontos. Ana Patrícia cresceu no ataque e conseguiu alinhar as jogadas com Duda ao longo da parcial. As australianas não conseguiram conectar as jogadas e erraram muito ao longo da disputa no set. Na reta final, as brasileiras seguiram com força total e fecharam em 21 a 15.

O tie-break foi com emoção do começo ao fim. Disputado ponto a ponto, o set desempate iniciou com a Austrália vencendo, mas com troca de pontos entre as duplas. Apenas no 12º ponto de empate que as coisas mudaram. Ana Patrícia atacou, as adversárias erraram e Duda fechou o set em 15 a 12, colocando o Brasil na disputa da medalha de ouro.