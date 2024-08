Niterói acerta com empresas para fazer reforma no Cinema Icaraí

Fechado há 18 anos, o Cinema Icaraí está próximo de passar por obras de reforma. A Prefeitura de Niterói divulgou, nesta quarta-feira (07), as três empresas contratadas para atuar na restauração do prédio histórico, na Zona Sul do município. A previsão é de que as obras custem em torno de 45 milhões de reais e que tenham duração de um ano.

Segundo a Prefeitura, uma empresa de Niterói, a Full Tec Engenharia, e duas empresas do rio, FTJ Engenharia e AP Brasil Construções, formam o consórcio que vai atender ao edital elaborado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói (Emusa). O custo total da obra está previsto em R$ 45.713.601,70.

A preparação para o início das obras no Cine Icaraí começaram em janeiro de 2023, quando foi lançado o primeiro edital. O projeto já passou por duas alterações desde então, para corrigir irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE). A Prefeitura estuda a reforma do edifício desde 2019, quando assumiu o termo de uso do espaço.



Cinema terá salão para orquestra e restaurante

O projeto prevê uma restauração de todo o prédio, da fachada ao interior dos pavimentos. No térreo, serão reformados o saguão, a bilheteria e o salão principal, que vai ser ampliada e vai abrigar a Orquestra Nacional da UFF. No segundo, ficarão a administração do edifício e as salas para atender a estrutura da orquestra.

O "cinema" propriamente dito ficará no terceiro andar do Cinema Icaraí. A expectativa é de que o espaço sedia três salas de exibição com tecnologias de última geração. Uma das salas terá capacidade para 150 espectadores. As outras duas serão menores, com 65 lugares cada uma.

Por fim, no quarto e quinto andar, ficarão os espaços gastronômicos. O quarto abrigará um bar bistrô, enquanto a cobertura receberá um restaurante aberto com vista para a praia de Icaraí. Ao todo, estima-se que as obras terminem com um acréscimo de 1.267,00 m² de área construída sobre as dependências originais.

O Cinema Icaraí foi construído entre o final dos anos 1930 e início dos 1940, e encerrou suas atividades oficialmente em 2006. Com arquitetura em estilo Art Déco, o prédio abrigou uma das salas de exibição mais populares da cidade por décadas. Foi tombado como patrimônio em 2001 pelo município e em 2008 pelo Governo do Estado do Rio.