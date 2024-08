Policia Civil faz operação contra quadrilha de matadores de aluguel que atua no Rio

A Polícia Civil do Rio fez uma operação para inibir uma quadrilha de matadores de aluguel que age para o jogo do bicho, nesta quinta feira (8). Segundo investigações, o bando teria envolvimento em uma séria de assassinatos, entre eles o do dono do bar Parada Obrigatória, em Vila Isabel, na Zona Norte da capital, e o do advogado Rodrigo Marinho Crespo, executado à luz do dia em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Centro.

Os agentes cumpriram um mandado de prisão contra Ryan Patrick Barboza de Oliveira. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), apurou que ele foi o responsável por monitorar os passos do dono do bar Parada Obrigatória, que foi assassinado em 9 de junho deste ano, na esquina das ruas Souza Franco e Teodoro da Silva, em Vila Isabel. O motivo, afirma a polícia, foi o desvio de dinheiro de máquinas caça-níqueis instaladas em seus bares, que pertencem a um grupo que atua no bairro. Câmeras de segurança comprovam a presença de Ryan seguindo e dando o sinal para outros homens cometerem a execução.

Para a ação, a justiça expediu 41 mandados de busca e apreensão, sendo 12 deles para policiais militares. De acordo com a polícia, todos os integrantes desse grupo atuam com jogos de azar e na venda de cigarros.

Leia também:

Mulher é presa após confessar nas redes sociais ter matado o filho de 4 anos em Saquarema

Estado vai licitar Museu do Rock

Durante a operação desta quinta, as equipes da DHC, apoiadas pela Corregedoria Interna da Polícia Militar e por equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHSGI) também cumprem mandados de busca e apreensão relacionados à investigação que apura as mortes de Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinho Catiri, e Alexsandro José da Silva, ocorridos em novembro de 2022, na Rua Pedro Borges, na comunidade do Guarda, em Del Castilho, na Zona Norte da capital.

Durante as investigações, foi verificado que os membros desse grupo criminoso realizaram, em julho de 2023, um monitoramento intenso visando a localização e, ao que tudo indica, a execução de uma vitima, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Essa vítima foi alvo da Operação Fim da Linha, deflagrada pela Polícia Federal em 29 de novembro de 2022, contra a máfia do jogo do bicho.

Além de Ryan, a polícia já identificou Cézar Daniel Mondego de Souza e Leandro Machado da Silva, conhecido como Machado ou Cara de Pedra, como integrantes do grupo de matadores. Cézar e Leandro estão presos acusados de envolvimento na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo.