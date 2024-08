Olimpíadas: Babi Domingos classifica Brasil para a final da ginástica rítmica

A ginasta Bárbara Domingos, a "Babi", garantiu uma chance de disputar uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos Olímpicos. A curitibana, de 24 anos, foi uma das dez melhores nas eliminatórias da ginástica rítmica, realizadas nesta quinta (08), e se classificou para a final na competição individual da modalidade.

O feito é inédito para o Brasil, que nunca tinha chegado tão longe na categoria. Além de representar o país, Babi também é a única atleta das Américas a se classificar para a final e vai enfrentar oito europeias e uma asiática. A final acontece nesta sexta-feira (09), a partir das 9h30, no horário de Brasília.

Babi já começou em destaque na primeira rotação da prova. Com a bola, ela fez uma apresentação difícil ao som de "Je Suis Malade", da cantora belga Lara Fabian, e conquistou 33.100. Na apresentação com o arco, Domingos fez uma belíssima performance que lhe garantiu uma das melhores notas do dia. Ela conquistou 34.750 pela apresentação com o "bambolê", ao som de "Circle Of Life", tema do filme "O Rei Leão".

Na fita, ela se apresentou com a música "Bad Romance", da Lady Gaga, e conquistou 31.700. Ela encerrou a disputa com uma performance bem brasileira na etapa das maças, ao som de "Garota de Ipanema" com o collant verde a amarelo. Com 30.200, ela chegou a 129.750 no acumulado e ficou na oitava posição.