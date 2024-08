Vôlei feminino: Brasil perde para os EUA e vai disputar o bronze

Americanas decidiram no tie-break e Brasil agora se prepara para disputar bronze no sábado (10) - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Depois de uma campanha impressionante na fase de grupos nos Jogos Olímpicos, a equipe brasileira do vôlei feminino acabou perdendo para os Estados Unidos na tarde desta quinta (08) e perdeu a chance de disputar a final da modalidade. Em disputa tensa com as norte-americanas, as meninas da Seleção acabaram perdendo por 3 sets a 2 e agora competem pelo bronze na categoria.

A disputa começou com vantagem estadunidense. Já nos minutos iniciais, a equipe americana abriu cinco pontos a zero e assustaram, mas logo viram a força das brasileiras, que retomaram o fôlego e chegaram a fazer 19 a 16 em cima das rivais. O final do primeiro set foi apertado e as rivais acabaram vencendo por 25 a 23.

No segundo set, o cenário inverteu; foram as brasileiras que começaram com vantagem, dominando o início do tempo. As rivais conseguiram alcançar e o jogo chegou a empatar em 8 a 8 antes de o Brasil voltar ao fôlego de antes. O set fechou em 25 a 18 para Seleção, com destaque para os quinze pontos marcados por Ana Cristina, um dos destaques da partida.

O terceiro set foi o de maior vantagem para as americanas, que abriram grandes vantagens e conseguiram vencer por 25 a 15. O Brasil não deixou barato e respondeu com um quarto set combativo, sem grandes vantagens para as rivais. O tempo terminou em 25 a 23 e a partida precisou ir para o tie-break.



O último set foi tenso como o resto da partida. O Brasil começou bem e esboçou uma vitória, mas acabou com dificuldades no finalzinho e viram as americanas fecharem o jogo com 15 a 11. Algozes do Brasil na final da última Olímpiada, em 2021, as estadunidenses disputam pelo ouro na manhã de domingo (11), último dia de Jogos Olímpicos em Paris.

Já a equipe brasileira aguarda o resultado da segunda semifinal, disputada entre Turquia e Itália, para descobrir quem enfrentará no sábado (10), às 12h15, no embate pela medalha de bronze.