Carlos Yulo, ginasta filipino, ganha diversos prêmios inusitados após medalhas em Paris

O ginasta filipino Carlos Yulo conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e entrou para a história de seu país e claro, do esporte de maneira geral. Mas, se em alguns países as glórias e o prestígio se limitam ao esporte, nas Filipinas ele se tornou uma lenda.

Yulo triplicou o total de medalhas de ouro da história de seu país (de um ouro para três) em Olimpíadas, sendo o responsável por dois terços das conquistas. A nação ficou muito orgulhosa dos resultados do ginasta e isso rendeu diversos prêmios, inusitados, para ele.

O atleta ganhou, além de uma casa e um apartamento mobiliado, colonoscopias gratuitas pelo resto da vida, após completar 45 anos. Uma loja também ofereceu cookies vitalícios para Yulo, além de vários restaurantes prometeram não cobrar refeições dele.

Confira alguns prêmios ganhos por Carlos Yulo:

‣ Uma casa dada pelo governo filipino



‣ Um apartamento de dois quartos mobiliado no valor de US$ 415 mil (R$ 2,3 milhões)

‣ US$ 173 mil em dinheiro da comissão de esportes das Filipinas

‣ US$ 52 mil da câmara dos deputados filipina

‣ Colonoscopias e consultas gastroenterológicas vitalícias a partir do momento que completar 45 anos (tem 24)

‣ US$ 1,7 mil em mobília gratuita

‣ Lámen gratuito pelo resto da vida

‣ Buffets e refeições gratuitas em diversos restaurantes

‣ Cookies gratuitos pelo resto da vida em uma loja específica

‣ Um iPhone de última geração

‣ Engenharia de projetos vitalícia

Agora, após as conquistas de Yulo, as Filipinas têm 3 medalhas de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. O único outro ouro olímpico da história do país foi conquistado no levantamento de peso, nos Jogos de Tóquio 2020, por Hidilyn Diaz.