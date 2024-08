Mais uma! Brasil conquista bronze no skate park masculino

A 14ª medalha do Brasil nas Olimpíadas de Paris finalmente chegou na tarde desta quarta (07)! O paranaense Augusto Akio, o "Japinha", conquistou o terceiro lugar e saiu com bronze na final da disputa masculina pelo skate park. Ele ficou atrás apenas do norte-americano Tom Schaar, que conquistou a prata, e do bicampeão olímpico Keegan Palmer, da Austrália, que ficou com o ouro.

A última prova de skateboard dos Jogos Olímpicos de 2024 foi emocionante para os brasileiros, que tinham três representantes na disputa. Além de Akio, se classificaram o paranaense Luigi Cini e o catarinense Pedro Barros, que foi medalhista de prata da categoria na última edição do torneio. Os três foram os primeiros a participar em cada volta.

O trio não começou bem; Akio, Cini e Barros erraram manobras na primeira volta e não começaram com uma boa posição no ranking. Na segunda volta, as coisas começaram a melhorar. Cini teve uma queda, mas Akio conseguiu uma boa nota e Barros foi o primeiro dos brasileiros a fazer uma volta completa sem quedas na final.

Akio cravou volta perfeita na terceira etapa da prova | Foto: Luiza Moraes/COB

Foi só na terceira etapa que o "Japinha", de 23 anos, conseguiu cravar uma volta completa e brilhou, subindo para a terceira posição do ranking com uma pontuação geral de 91.85. Cini teve mais um erro e terminou em sétimo, com 76.89 pontos. Por fim, Pedro Barros também chegou bem perto do pódio, mas não conseguiu ultrapassar o colega Akio e terminou na quarta posição.

Com isso, o skate brasileiro deixa Paris com duas medalhas de bronze. Além de Akio, Rayssa Leal também subiu ao pódio pelo país na disputa feminina do skate street. Na última edição, em Tóquio, o país conquistou três medalhas no skate, todas de prata.