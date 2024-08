Ana Paula Vergutz se classifica para semifinal individual da canoagem

A atleta Ana Paula Vergutz garantiu uma vaga na semifinal do caiaque individual (K1) 500 metros feminino. Como uma fênix que ressurge das cinzas, a canoísta conseguiu se recuperar nas quartas de final depois de perder na estreia da modalidade. A brasileira terminou em quinto lugar na prova da terceira bateria, nesta quarta-feira (7), no Estádio Náutico, e continua na disputa por medalha.

Desde o começo da prova, a canoísta permaneceu no final do pelotão. Na metade da prova, Ana Paula já havia atingido o tempo de 55s97, porém estava mais lenta do que na estreia. Com os últimos 250 metros, a atleta manteve a quinta colocação e cruzou a linha de chegada com 1min56s09. Mesmo com a classificação, a marca foi menor do que o tempo da estreia, 1min54s98.

Na canoagem, o Brasil ainda tem outros atletas competindo além de Ana Paula, como Vagner Souta, que competirá nas quartas de final do caiaque masculino 1.000 metros. A prova acontecerá às 9h10 (horário de Brasília), no Estádio Náutico de Água Plana.