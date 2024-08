Olimpíadas: Brasil atropela a Espanha e está na final do futebol feminino

As meninas do Brasil vão disputar a medalha de ouro no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe verde e amarela teve grande atuação e não tomou conhecimento das atuais campeãs mundiais. Vitória por 4x2 sobre a Espanha, nesta terça-feira (06). A disputa pelo lugar mais alto do pódio será contra os Estados Unidos, que mais cedo derrotaram a Alemanha.

A seleção comandada pelo técnico Arthur Elias foi a dona do primeiro tempo. Logo no início, a seleção abriu o placar depois de subir as linhas de marcação. Em um erro catastrófico da goleira espanhola, que chutou uma bola em sua companheira, o Brasil abriu o placar. Gol contra da zagueira Paredes. A seleção brasileira seguiu dona do jogo e começou a empilhar chances de aumentar o placar, mas a pontaria não estava afiada. Mas, no final do primeiro tempo, Gabi Portilho aproveitou ótimo lançamento de Yasmim e tocou no canto para ampliar o marcador.

A etapa complementar seguiu com a mesma pegada da seleção brasileira. A marcação alta seguiu surtindo efeito e o Brasil seguiu tendo oportunidades de ampliar ainda mais o placar. A Espanha cresceu após os 10 minutos iniciais e obrigou a goleira Lorena a fazer boas defesas. Mas, o Brasil seguiu perigoso e ampliou. Adriana, após belo passe da cabeça de Gabi Portilho, só empurrou para o gol. As espanholas descontaram após um escanteio, com a atacante Paralluelo, de cabeça. Após saída errada da goleira da Espanha, Kerolin fez o quarto gol e aumentou para o Brasil. A Espanha ainda fez mais um, novamente com Paralluelo, mas ficou nisso.

Leia também:

▶ Suposto gerente do tráfico de Itaboraí é preso em São Gonçalo

▶ MAC recebe 'Um Brinde à Poesia' no próximo sábado (10)

O Brasil confirmou sua vaga na decisão da medalha de ouro no próximo sábado (10), às 12h, contra os Estados Unidos.