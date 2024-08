Olimpíadas: Brasil fica fora do pódio por pouco no skate street feminino

Depois do bronze com Rayssa Leal no skate park, o Brasil chegou perto do pódio em outra modalidade do skate feminino, nesta terça-feira (06), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Dora Varella não conquistou uma nova medalha para o país na final do skate street, mas conseguiu ótimas notas na disputa e terminou a prova em quarto lugar.

Dora foi a melhor das três brasileiras que disputaram as eliminatórias nesta manhã. Raicca Ventura e Isadora Pacheco ficaram fora da final, enquanto Dora ficou na oitava posição entre as 22 participantes da etapa classificatória. Na final, ela foi a primeira da bateria e começou bem; a brasileira foi a única a cravar a rodada inicial.

Leia também:

➢ Olimpíadas: Marta não irá disputar as semifinais

➢ Brasil rumo ao pódio: Seleção de vôlei vence República Dominicana e avança para as semifinais

Ela chegou a ficar na terceira posição durante a prova e estava perto de garantir o bronze, mas no final da segunda rodada, acabou sofrendo uma queda e não cravou a última manobra. Dora chegou a recuperar o fôlego e fez uma última volta quase perfeita, mas, com uma pontuação geral de 89,14, não conseguiu voltar ao pódio. A prova terminou com a australiana Arisa Trew no ouro, a japonesa Cocona Hiraki na prata, do Japão, e a britânica Sky Brown no bronze.

As provas do skate nas Olimpíadas chegam ao fim nesta quarta-feira (07), com a disputa do park masculino. O Brasil tem chances de medalha com Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros; a disputa está marcada para começar a partir das 7h30, no horário de Brasília.