Olimpíadas: Marta não irá disputar as semifinais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do departamento jurídico, entrou com um recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) na última segunda-feira (5), para tentar reverter a suspensão de Marta, permitindo que a jogadora pudesse defender a seleção brasileira na semifinal dos Jogos contra a Espanha nesta terça-feira (6). Entretanto, a entidade negou o pedido, fazendo com que a jogadora fique fora da partida.

Marta recebeu um cartão vermelho direto em disputa com as espanholas ainda na primeira fase, por causa de uma entrada na jogadora Olga Carmona.

Segundo o regulamento da competição, uma atleta que levou cartão vermelho deverá cumprir um jogo de suspensão automática, sendo julgada pelo comitê disciplinar da FIFA, podendo ser punida com até três jogos proibidos de atuar, um deles automático e mais outros dois. A camisa 10 recebeu a punição mínima, com um jogo a mais.

A seleção brasileira vai disputar contra a Espanha na cidade de Marselha nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). O placar final vai decidir se a volta de Marta será pela briga de qual lugar no pódio.