Brasil rumo ao pódio: Seleção de vôlei vence República Dominicana e avança para as semifinais

Mais um passo rumo ao pódio, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a República Dominicana por 3 sets a 0 nesta terça-feira (6), na Arena Paris Sul 1. Com a vitória, o Brasil se classificou para as semifinais e aguarda o próximo adversário, que será definido no confronto entre Estados Unidos e Polônia, marcado para as 12h (de Brasília).



As dominicanas entraram em quadra dispostas a lutar pela vitória, mas logo no primeiro set, a ponteira Gabi mostrou que o Brasil não estava para brincadeira. Marcando 10 pontos, Gabi ajudou a conduzir o time brasileiro a uma vitória de 25 a 22 no primeiro set.

Leia também:

Polícia investiga circunstâncias da morte do ex-satanista Daniel Mastral

Mulher com extensa ficha criminal é presa em flagrante por furto

Apesar da pequena diferença no placar inicial, a seleção verde e amarela manteve o ritmo, marcando ponto após ponto e decidindo os dois conjuntos seguintes sem muita dificuldade e com uma boa vantagem. No final, o Brasil garantiu a vaga na semifinal com as parciais de 25/22 no primeiro set, 25/13 no segundo e 25/17 no terceiro e último set.

Os principais destaques da partida foram Gabi, que marcou um total de 20 pontos (16 de ataque, 3 de bloqueio e 1 de saque), Ana Cristina, com 14 pontos (10 de ataque, 1 de bloqueio e 3 de saque), e Rosamaria, que contribuiu com 11 pontos (9 de ataque e 2 de bloqueio).



Com a classificação garantida, o Brasil aguarda para saber quem será o próximo adversário. Caso a disputa seja contra os Estados Unidos, as brasileiras terão uma chance de revanche, já que em Tóquio-2020 as norte-americanas levaram a melhor. Tudo indica que esse será o cenário, pois os Estados Unidos são os favoritos contra a Polônia. Se a expectativa for confirmada, Brasil e Estados Unidos enfrentarão na próxima quinta-feira (8).