CBF tenta liberação de Marta para semifinal das Olimpíadas

Após uma classificação histórica contra a França, o Brasil ainda sonha com a presença de Marta na semifinal do futebol feminino. A CBF, nesta segunda-feira (05), entrou com uma ação no Tribunal Arbitral de Esporte (TAS) pedindo um efeito suspensivo para que a camisa 10 da seleção esteja à disposição para jogar contra a Espanha. A partida será nesta terça-feira (06), às 16h (horário de Brasília), no estádio Stade Vélodrome, em Marselha.

Marta foi punida com o cartão vermelho direto após uma entrada forte na derrota contra a Espanha, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos. Segundo o regulamento da competição, quando um atleta recebe o vermelho direto, cumpre um jogo de suspensão e, logo após, é julgado pelo Comitê Disciplinar da Fifa, o que pode resultar em até três jogos de suspensão.

Marta foi julgada e acabou recebendo a pena mínima, ou seja, além do jogo de suspensão automática, a camisa 10 pegou mais um. Ela não esteve em campo na vitória por 1 x 0 contra a França, pelas quartas de final, e esperava atuar na semifinal.

A Seleção Brasileira já tem uma disputa de medalha garantida. Em caso de vitória contra a Espanha, garante no mínimo a medalha de prata e vai disputar o ouro. Já em caso de derrota, disputará a medalha de bronze. A CBF aguarda o resultado da ação para saber se terá Marta a disposição.