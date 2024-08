Comércio prevê alta de 7% nas vendas para o Dia dos Pais

Com tamanha concorrência e presentes para todos os gostos, a criatividade é sempre a receita de sucesso para o comércio alcançar as suas metas. De promoções e variedades que podem durar por todo o mês às promoções relâmpago da semana, ou os saldos para quem deixa para comprar de última hora, as datas comemorativas são indispensáveis para o fortalecimento do comércio local. Segundo o Presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Niterói, Luiz Vieira, as expectativas para o Dia dos Pais são de um aumento de 7% em relação às vendas do ano passado. A data vem se consolidando no que diz respeito aos grandes eventos comerciais, visto que o Natal é o maior deles, seguido do Dia das Mães, como a segunda maior. Em terceiro, está o Dia dos Pais nessa alta das movimentações e isto tem uma explicação. “O período de pandemia trouxe uma maior sensibilização das pessoas em valorizar a família como um todo. Isso, sem dúvidas, favoreceu o comércio”, disse Vieira.

Presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Niterói, Luiz Vieira | Foto: Divulgação

Leia também:



Basquete masculino: Brasil bate Japão e aguarda resultados para avançar às quartas

Virgínia Fonseca mostra proteção na piscina depois da filha quase se afogar

Engana-se quem pensa que os presentes ficam apenas entre roupas, sapatos, ou artigos esportivos quando o assunto é presentear os homens. Empresários dos mais variados segmentos aproveitam a data para explorar as promoções e alavancar com os gatilhos que levam os consumidores às compras. Juliano Gentile, dono de uma loja de colchões e design em Icaraí selecionou uma poltrona para uma campanha de sorteio através das redes sociais e comenta que já vê um retorno positivo. "O Dia dos Pais é uma data que as pessoas não ficam de mãos vazias e a ideia de presentear com conforto têm caído no gosto das pessoas, afinal se trata de um presente para a família toda desfrutar. Nosso pai merece o maior conforto, e a oportunidade de expressar sua gratidão por ser filho vale muito ser lembrada. Esperamos sucesso com as vendas da data", finalizou o lojista.



Empresários apostam em promoções e sorteios para a data | Foto: Divulgação

Já o empresário Rogério Rosetti, da área de construção civil, está aproveitando para impulsionar suas vendas através de promoções estratégicas. “Aqui queremos comunicar aos clientes que é esta a hora de aquela obra do papai do papel, comprando a loja toda com preços mais baixos durante o mês de agosto. Já os demais, preparamos kits superinteressantes de ferramentas, furadeiras e outros que sempre entram na lista de desejo dos homens”, disse o empresário.

A CDL Niterói afirma que as lojas estão preparadas com estoques abastecidos e muitas promoções para o dia. “Embora se compre também pela internet, valorizar as lojas do município traz mais desenvolvimento local e a geração de empregos”, complementou Presidente.