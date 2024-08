Olimpíadas: Atletas de Maricá são eliminados no tiro com arco

Não foi dessa vez que o arqueiro Marcus D'Almeida voltou para Maricá com uma medalha olímpica. Destaque no tiro com arco, o brasileiro acabou eliminado na disputa contra o sul-coreano Woojin Kim nas oitavas de final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na manhã deste domingo (04). A outra arqueira de Maricá na competição, Ana Luiza Caetano, foi eliminada neste sábado (03).

Marcus, que é o atual líder no ranking mundial da categoria, foi bem, mas acabou não superando o adversário da Coreia do Sul, que cravou em quase todos os tiros. Com parciais de 29/29, 27/30, 29/30 e 28/30, a vitória terminou com Woojin. Com a eliminação de Ana para a francesa Lisa Barbeli na categoria feminina, o Brasil já não compete mais pelo pódio no tiro com arco.

Eliminações no vôlei de praia e tênis de mesa

A manhã de domingo (04) também teve resultados frustrantes para o Brasil em outras modalidades bastante aguardadas. Uma delas foi no tênis de mesa: o brasileiro Hugo Calderano acabou não conseguindo repetir o bom desempenho dos jogos anteriores na disputa pelo bronze e perdeu por 4 a 0 para o francês Felix Lebrun. Mesmo eliminado, Calderano fez história: é a primeira vez que um mesatenista da América Latina chega tão longe na modalidade.

Mesmo eliminado, Calderano fez história e teve melhor resultado latino na modalidade | Foto: Divulgação/Alexandre Loureiro/COB

Além dele, outros atletas brasileiros que se despediram de Paris neste domingo foram as duplas André e George, no masculino, e Bárbara e Carol, no feminino, pelas oitavas de final do vôlei de praia.

No masculino, os brasileiros perderam por 2 sets a 0 para os alemães Nils Ehlers e Clemens Wickler. Já as meninas perderam para duas atletas da Austrália, Mariafe Artacho e Taliqua Clancy, atuais vice-campeãs da modalidade. Apesar das derrotas, o Brasil segue vivo na modalidade com as duplas Ana Patrícia e Duda e Evandro e Arthur, que também chegaram tentam vagas nas quartas de final.

