Olímpiadas: Brasil vai às eliminatórias do caiaque cross

O Brasil avançou na disputa pelas medalhas do caiaque cross na manhã deste sábado (03) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ana Sátila e Pedro Gonçalves, o "Pepê", participaram das baterias deste sábado (03) e conseguiram garantir vagas na etapa eliminatória da modalidade tanto na disputa feminina como na masculina.

No cross feminino, a classificação foi suada. Em disputa acirrada, Sátila acabou atrás da britânica Kimberley Woods e da holandesa Martina Wegman em sua corrida. Para não ser eliminada, ela precisou correr pela repescagem no fim da disputa e brilhou: terminou a volta de repescagem na primeira posição e garantiu um lugar na próxima etapa.

Leia também:

➢ Rebeca Andrade ganha prata e iguala recorde individual de medalhas olímpicas

➢ Bronze no Judô! Brasil conquista disputa por equipes mistas

Já no masculino, Pepê Gonçalves não precisou ir para a repescagem, mas também teve uma prova tensa. Mesmo terminando na segunda colocação de sua bateria, atrás do chinês Xin Quan, ele foi penalizado por um erro logo no momento de percurso. Sua vaga acabou garantida depois que o iraniano Amir Rezanejad cometeu faltas mais graves e foi desclassificado da prova.



A fase eliminatória do caiaque cross acontece já na manhã deste domingo (04). Os homens começam, com a prova de Pepê marcada para as 10h30, no horário de Brasília. A prova de Sátila acontece às 11h45, também no horário de Brasília.