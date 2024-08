Ex-BBB termina prova de atletismo em último lugar

O Brasil não vai conseguir disputar por medalhas nos 100m masculino do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Três brasileiros participaram da semifinal na manhã deste sábado (03), mas nenhum deles conseguiu se destacar nas baterias classificatórias.

O país foi representado pelos atletas Felipe Bardi, Erik Cardoso e Paulo André. O terceiro, ex-participante do reality show Big Brother Brasil 2022, acabou completando a prova em 10s46 e cruzou a linha de chegada na última posição de sua bateria. Nas redes sociais, ele explicou que sofreu uma lesão há pouco mais de um mês, o que acabou afetando seu desempenho.

“Há 36 dias, sofri uma lesão no posterior da coxa em um dos melhores momentos da minha carreira. Estava pronto para fazer minha melhor marca. Medo, desânimo e tristeza me deixaram a um passo de desistir de tudo, mas os sonhos de Deus são muito maiores que os meus”, escreveu Paulo André.



O brasileiro com a melhor colocação da disputa foi Felipe Bardi, que terminou a prova em 10s18 e ficou em quarto lugar no ranking de sua bateria. Ele acabou ultrapassado por outros dois atletas na classificação geral e ficou fora da final. atualmente , Bardi é considerado o brasileiro mais rápido da modalidade, com o recorde de 9s96, conquistado nos Jogos Sul-Americanos, em São Paulo.

Erik Cardoso, que competiu na segunda bateria, completou a corrida em 10s35 e terminou em sexto, também sem classificação.