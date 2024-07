Tênis de mesa: Hugo Calderano vence e vai às quartas de final

O atleta brasileiro Hugo Calderano garantiu uma vaga nas quartas de final do tênis de mesa individual masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. Ele enfrentou o francês Alexis Lebrun pelas oitavas de final da competição, realizada nesta quarta-feira (31).

O caminho de Hugo até a grande final ficou mais fácil, após Wang Chuqin, da República Popular da China e líder do ranking mundial, que estava na chave do brasileiro, ser eliminado ainda nas oitavas pelo sueco Truls Moregard. O resultado foi considerado uma grande zebra na modalidade e contou com um fato curioso. O chinês competiu com a raquete reserva, depois que o seu equipamento titular foi danificado por um fotógrafo.

Duelo das oitavas



A partida contra o francês começou difícil para Hugo Calderano. O adversário, com uma postura agressiva, garantiu o primeiro set. O brasileiro voltou mais concentrado e conseguiu se impor na segunda etapa.

Com a partida empatada, o terceiro set começou bem equilibrado, com os oponentes alternando pontos, mas Calderano conseguiu abrir vantagem após o 5º ponto e virou o jogo ao fazer 2 sets a 1.

O bom momento de Calderano se manteve no início do terceiro set quando o brasileiro abriu vantagem, mas o atleta acabou sofrendo o empate em 3 x 3. Mas isso não abalou Hugo, que voltou a apresentar qualidade nas jogadas e fechou em 11 a 3.

No quarto set, Calderano chegou a abrir uma diferença de 8 x 3, mas viu a reação de Lebrun, que encostou em 8 x 7. A partir daí o francês não pontuou mais e Calderano fechou em 11 x 8, garantindo vaga nas quartas de final.