Olimpíadas: Ana Patrícia e Duda vencem no vôlei de praia e garantem vaga nas oitavas

A dupla brasileira Ana Patrícia e Duda avançou para as oitavas de final do torneio feminino de vôlei de praia. Nesta terça-feira, a dupla número 1 do mundo atropelou as adversárias espanholas Liliana e Paula, na Arena da Torre Eiffel, em apenas 35 minutos, com parciais de 21/12 e 21/13.

A partida começou com um belo ponto de Duda. O Brasil rapidamente abriu vantagem, depois dos erros de ataque de Liliana. A dupla espanhola continuou errando muito e as brasileiras souberam ter tranquilidade para aproveitar bem as falhas das adversárias para abrir vantagem de 9 pontos e fechar o primeiro set com facilidade.

O segundo set marcou o crescimento de Duda na partida. A brasileira protagonizou três defesas espetaculares, seguidos de ataques bem sucedidos, com o levantamento de Ana Patrícia. A espanhola Liliana seguiu errando muitos ataques, que esteve nitidamente abaixo no desempenho em relação a companheira Paula. O Brasil abriu 7 pontos, as espanholas tentaram uma reação, mas um cartão amarelo por reclamação atrapalhou o ânimo das europeias. Ana Patrícia fechou o placar com dois belos ataques, dando números finais a partida.

Garantidas nas oitavas de final, as brasileiras agora vão encarar as italianas Gottardi/Menegatti na próxima quinta-feira (1), às 15h (horário de Brasília).