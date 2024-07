Brasil conquista bronze na ginástica artística por equipes

Mais uma medalha olímpica para o Brasil! A equipe brasileira conquistou o bronze na final da ginástica artística feminina por equipes, que aconteceu na tarde desta terça (30), na Bercy Arena, em Paris. Formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, a equipe conseguiu garantir o pódio, inédito para o Brasil, com o último salto de prova.

As meninas do Brasil ficaram atrás apenas da Itália, que conquistou a prata, e dos Estados Unidos, que recebeu a medalha de ouro. A principal disputa do Brasil foi com a equipe da Grã-Bretanha, que ficou a 0,23 pontos de diferença, no quarto lugar.

Leia também:

➢ Ana Luíza Caetano e Marcus D'Almeida vão às oitavas do tiro com arco

➢ Beatriz Dizotti se classifica para a final dos 1.500 metros livres

A disputa pela medalha foi emocionante desde antes de a prova começar. Durante o aquecimento, a ginasta Flávia Saraiva sofreu uma queda na barra alta e acabou saindo do aparelho com um sangramento, após cortar o supercílio. Ela acabou precisando se ausentar no início da prova para receber atendimento médico.



Nas barras assimétricas, primeiro aparelho da disputa, o Brasil teve um desempenho mediano e ficou em quinto lugar geral na disputa, com a melhor nota vindo de Rebeca. A situação se complicou na trave; com uma nota baixa para Julia, o segundo aparelho levou o Brasil para a sexta posição, enquanto os Simone Biles ajudava a sacramentar a vantagem americana na modalidade.

Brasil disputou terceiro lugar do pódio com Grã-Bretanha | Foto: Gaspar Nóbrega/COB

O ranking seguiu igual no solo, mesmo com as boas apresentações de Rebeca, Júlia Soares e Flávia. O pódio só veio no aparelho final, com o salto. Após notas abaixo do esperado para Flavia Saraiva e Jade Barbosa, o júri pontuou o Cheng perfeitamente executado de Rebeca Andrade com um 15.100, que garantiu a medalha.



Agora, as meninas seguem na disputa pelas finais individuais da ginástica. Na próxima quinta (01), Rebeca Andrade e Flavia Saraiva representam o país na disputa do individual geral, às 13h15. No sábado (03), acontece a final do salto, com Rebeca Andrade disputando o pódio às 11h20. Por fim, na segunda (05), o país participa de duas finais: a da trave Às 7h30, com Rebeca Andrade e Julia Soares, e do solo, apenas com Rebeca, às 9h20.