Beatriz Dizotti se classifica para a final dos 1.500 metros livres

Mais uma boa chance para o Brasil trazer medalha para casa, dessa vez por meio da nadadora Beatriz Dizotti, que se classificou nesta terça-feira (30) para a final dos 1.500 metros livres nos Jogos Olímpicos de Paris. A brasileira ocupa a 3ª posição em sua bateria e ficou em 7º lugar no ranking geral.

Dizotti realizou um feito incrível nessas Olimpíadas, sendo a primeira brasileira, entre homens e mulheres, a ser finalista na modalidade dos 1.500 metros. A última disputa será às 16h13 desta quarta-feira (31).

Na competição que a levou para a final, Dizotti fez um tempo de 16m05s40, ocupando a terceira posição em sua bateria e a sétima no ranking geral, entre as oito que disputarão o pódio.



Em primeiro lugar no ranking geral, ficou a estadunidense Katie Ledecky, com o tempo de 15m47s43. O segundo lugar foi ocupado pela italiana Simona Quadarella, com 15m51s19, e, para encerrar o top 3, temos a francesa Kirpichnikov, com 15m52s46.

A carreira de Beatriz Dizotti é marcada por grandes destaques, incluindo o bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2018 na modalidade dos 800m livres. Na Copa do Mundo de Natação, ela conquistou a prata nos 1.500m livres.