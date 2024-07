Ana Luíza Caetano e Marcus D'Almeida vão às oitavas do tiro com arco

Os dois atletas do Brasil que competem no tiro com arco seguem firmes na briga por medalhas nas provas individuais da modalidade. Estreante em Jogos Olímpicos, a carioca Ana Luiza Caetano, de 21 anos, venceu dois combates nesta terça-feira (30). No primeiro, ela derrotou Zana Pintaric, da Eslováquia, com tranquilidade por 6 a 2. Na sequência ela voltou a entrar em ação, desta vez contra a atleta da Malásia Syaqiera Mashayikh. Desta vez a disputa foi bastante apertada .O embate estava empatado em 5 a 5, quando o jogo foi decidido no "tiro da morte": Cada competidora teve direito a uma flecha final. Venceria quem alcançasse a maior pontuação. Aí, a brasileira levou a melhor, venceu por 6 a 5 e assegrou presença nas oitavas do individual feminino, programada para o próximo sábado (3). A disputa foi aberta com 64 competidores em cada gênero.

Mais tarde foi a vez de o líder do ranking mundial, Marcus Vinicius D’Almeida, de 26 anos, entrar em ação. O primeiro adversário do brasileiro no mata-mata foi o ucraniano Mykhailo Usach. Marcus levou a melhor por 6 a 2. Na sequência, o arqueiro carioca enfrentou o japonês Fumiya Saito e voltou a vencer, desta vez por 7 a 1, garantindo vaga na próxima fase. As oitavas de final e as disputas de medalhas do torneio individual masculino estão previstas para domingo (4 de agosto).



Esta é a terceira participação olímpica de Marcus D’Almeida, e ele já repetiu o desempenho de Tóquio, quando também alcançou as oitavas.

Antes disso, às 5h46 (horário de Brasília) sexta (2 de agosto), Ana Luiza e Marcus vão participar da competição de duplas mistas no tiro com arco..