Empresa que cuida da geração de imagens das Olímpiadas muda diretrizes contra sexismo

Os jogos olímpicos de Paris é o primeiro da história a ter um número igual entre atletas homens e mulheres e se tem mudanças nas delegações, as transmissões dos jogos também não ficariam de fora. A Olympic Broadcasting Services (OBS), empresa que cuida da geração de imagens para as TVs do mundo inteiro, informou que não será aceito de forma alguma sexismo na transmissão, seja por cortes de câmeras ou comentários.

Yiannis Exarchos, CEO da OBS, disse que organização atualizou as diretrizes para que os operadores de câmera, em sua maioria homem, filmem todos os atletas da mesma maneira, com o objetivo de evitar estereótipos. "Infelizmente, em alguns eventos, (as mulheres) ainda estão sendo filmadas de uma maneira que você pode identificar que estereótipos e sexismo permanecem, até mesmo pela maneira como alguns operadores de câmera enquadram os atletas homens e mulheres de forma diferente. As atletas mulheres não estão lá porque são mais atraentes ou sexy ou qualquer coisa do tipo. Elas estão lá porque são atletas de elite."

Segundo ele, isso acontece porque existe um preconceito inconsciente na cabeça dos cameramen e editores, que buscam closes nos corpos femininos. Comentários machistas também não serão tolerados.

Leia também:

Provas de natação no triatlo podem não acontecer devido qualidade do Rio Sena

Felipe Toledo cai para "zebra" e está eliminado do surf olímpico

A organização de Paris 2024 tomou uma série de medidas para destacar a presença feminina. A maratona feminina, por exemplo, está programada para ser o evento final dos Jogos, em vez da masculina.

"Os horários dos eventos esportivos tradicionalmente foram tendenciosos para destacar as categorias masculinas. Geralmente, nos esportes coletivos, você tem primeiro as finais femininas e depois as finais masculinas. Nos esportes de força e combate, tradicionalmente você tem competições femininas pela manhã e competições masculinas à tarde", disse o CEO.