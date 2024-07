Felipe Toledo cai para "zebra" e está eliminado do surf olímpico

Um dos grandes nomes da atual geração do surf brasileiro, Felipe Toledo foi eliminado dos jogos olímpicos, após perder nas oitavas de final para o japonês Reo Inaba nesta segunda feira (29), em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

Diferentemente do inicio da competição, o mar estava com ondas maiores e mais fortes, fazendo com que os dois atletas tivessem suas pranchas quebradas nas primeiras tentativas de manobras. Insatisfeito com a própria atuação, o bi campeão mundial disse em entrevista após eliminação: "Essa dói um pouco mais, né? Bateria teoricamente fácil, ele errou bastante e eu fiquei na indecisão de qual era a onda boa. No surfe, não tem 'se', a gente não conta com isso. Era para ser assim".

O japonês de 27 anos participa de competições da WSL (Liga Mundial de Surf), desde 2012 mas nunca esteve na elite do surf mundial, na qual Toledo é bi campeão, e até os jogos sua melhor performance da carreira tinha sido uma 59ª colocação no Challenger Series de 2022, competição que corresponde à divisão de acesso ao Circuito Mundial. Em 2023, ele sequer se classificou para a disputa, ficando apenas nas etapas regionais.

Leia também:

Brasil "atropela" o Quênia em estreia do vôlei feminino

Homem preso por ameaçar pessoas em Niterói é suspeito de matar pastora

Reo Inaba seguirá para as quartas de final onde enfrentará o peruano Alonso Correa. Ao se despedir da competição Toledo disse estar feliz por sua participação, mesmo com a eliminação precoce e fez observações sobre o esporte:

"Mas o surfe é assim, um dia você está fazendo uma nota nove, e no outro está batalhando para avançar no último minuto. Acho que quando a galera começar a entender que o que a gente faz lá fora é tão difícil, tão incrível, acho que o surfe será mais valorizado. Estou feliz por representar nosso país, minha família, nossos amigos. Agora é torcer para o time brasileiro".