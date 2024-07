Provas de natação no triatlo podem não acontecer devido qualidade do Rio Sena

Pelo segundo dia consecutivo em Paris, os treinos de natação do Triatlo foram cancelados devido á má qualidade da água do Rio Sena, após chuvas que atingiram a região. As primeiras disputas da modalidade nas olímpiadas estão marcadas para terça (30) e quarta feira (31).

Sérgio Santos, chefe da delegação brasileira de triatlo, informou que caso o problema persista, as provas masculinas e femininas serão adiadas para sexta feira (2). Existe ainda a possibilidade do comitê organizador retirar a natação da competição, mantendo apenas as provas de ciclismo e corrida.

Leia também:

• Brasil "atropela" o Quênia em estreia do vôlei feminino

• Homem preso por ameaçar pessoas em Niterói é suspeito de matar pastora

Enquanto o problema não é resolvido, os atletas brasileiros que vão competir na modalidade seguem treinando na piscina da Casa Brasil, onde estão hospedados.

O processo de limpeza do Rio Sena é um legado olímpico prometido pelas obras de infraestrutura dos jogos de Paris, que ultrapassam R$ 7 bilhões.