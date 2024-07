Paris 2024: Brasil conquista prata e bronze no segundo dia de competição

Willian Lima, do judô, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha em Paris 2024 - Foto: Wander Roberto/COB

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 já começaram e o Brasil é um dos países que estão na disputa, com uma delegação de 274 atletas, com maioria feminina pela primeira vez na história da nação.

Willian Lima, do judô, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha em Paris 2024. Em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, ele voltou a colocar o judô masculino do Brasil em uma final pela primeira vez desde Sydney 2000.

Na decisão da categoria até 66kg, Willian foi derrotado pelo japonês Abe Hifumi e ficou com a medalha de prata. Logo depois, Larissa Pimenta conquistou o bronze na categoria -52kg.



Já no skate, Rayssa Leal, de 16 anos, voltou ao pódio depois da prata em Tóquio 2020, desta vez com o bronze. A jovem é a primeira atleta do Brasil a conquistar medalhas em edições consecutivas antes dos 24 anos.

Na última edição das Olimpíadas, em Tóquio 2020, o Brasil conquistou 21 medalhas, número recorde na história do país, sendo sete ouros, seis pratas e oito bronzes.