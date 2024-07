Seleção feminina leva gols nos acréscimos e perde de virada para o Japão

Com o resultado, o Brasil ficou com três pontos no Grupo C do torneio - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Com o resultado, o Brasil ficou com três pontos no Grupo C do torneio - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Na segunda rodada da fase de grupos do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, neste domingo (28), no Parque dos Príncipes, a seleção brasileira vencia até os 45 minutos do segundo tempo, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 2 a 1 para o Japão. Jheniffer marcou para o Brasil já na segunda etapa, e Kumagai e Tanikawa anotaram para as japonesas.

Com o resultado, o Brasil ficou com três pontos no Grupo C do torneio, e fechará sua campanha na próxima quarta-feira, às 12h (de Brasília), contra a Espanha, atual campeã mundial, em jogo valendo a classificação para o mata-mata.