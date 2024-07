Fluminense vence Bragantino em SP e mostra confiança para sair do Z-4

O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo (28/07), em Bragança Paulista, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kauã Elias marcou o gol da vitória do Tricolor, a terceira seguida na competição. Com o resultado, o 'Time de Guerreiros' chega aos 17 pontos e pode fechar a rodada na 18ª colocação na tabela de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes volta a campo na próxima quinta-feira (01/08), para enfrentar o Juventude, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h.



PRIMEIRO TEMPO



O início de jogo foi truncado, com o Red Bull Bragantino tendo mais posse de bola. A primeira boa chance do Fluminense foi aos 18 minutos. Martinelli passou pelo marcador e chutou para defesa do goleiro. Em seguida, Diogo Barbosa cruzou, PH Ganso escorou para Kauã Elias na pequena área, mas a zaga adversária afastou antes do arremate.



A partir dos 30 minutos, o Fluminense pressionou o Red Bul Bragantino e levou perigo ao adversário. Aos 31, Diogo Barbosa cruzou, Serna cabeceou para dentro da pequena área e, após bate-rebate, Kauã Elias finalizou travado pela defesa. No lance seguinte, Arias cobrou escanteio e Antonio Carlos cabeceou para fora. De tanto insistir, o Tricolor conseguiu abrir o placar. Aos 43, PH Ganso cruzou pela esquerda e Kauã Elias empurrou para o fundo da rede.

SEGUNDO TEMPO

Após o intervalo, o Red Bull Bragantino ensaiou uma pressão inicial, mas, com uma boa atuação de Fábio e do sistema defensivo, o Fluminense conseguiu resistir ao ataque adversário. Aos 24 minutos, o Tricolor teve uma boa chance de ampliar o placar. Kauã Elias tabelou com Arias e finalizou de fora da área. A bola desviou na zaga adversária e passou perto do gol.



Na segunda metade da etapa final, o Time de Guerreiros conseguiu manter a bola no campo ofensivo, não sofreu grandes riscos e garantiu a vitória fora de casa.