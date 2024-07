Atletas da seleção brasileira de natação são punidos por indisciplina

Dois atletas brasileiros da seleção de natação foram punidos por indisciplina durante as Olimpíadas. Uma nadadora também bateu boca com a comissão técnica e foi expulsa. Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos foram punidos por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na noite da última sexta-feira (27).

A dupla de atletas que é um casal, decidiu turistar pelas ruas de Paris para tirar fotos, contrariando a comissão técnica. Gabriel Santos foi punido, enquanto Ana Carolina, após ter discutido de forma desrespeitosa e agressiva com seus treinadores devido uma decisão técnica relacionado a prova 4x100 metros, foi excluída da equipe. Os responsáveis pela punição determinaram sua volta imediata ao Brasil. A decisão foi tomada em comum acordo entre membros da comissão técnica e o chefe de equipe da natação e a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

A atleta estava nas disputas do revezamento 4x100m livre e o 4x100m medley misto, e Gabriel participou do 4x100m livre.

Ana Vieira já tem um histórico de indisciplina, no ano passado na disputa do Troféu Brasil a atleta se envolveu em uma briga com uma companheira de equipe. Na ocasião, ela foi medalha de bronze e Jhennifer Conceição medalha de ouro. Após serem chamadas para tirar fotos juntas no pódio, Ana não gostou de comentários da colega e reagiu dando um tapa na cara de Jhennifer, com isso começou uma briga e a medalhista de bronze chegou a arrastar o rosto da atleta em uma grade.