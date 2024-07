Olímpiadas: André e George estreiam com vitória brasileira no vôlei de praia

Promessas de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, a dupla brasileira André e George estreou com vitória no vôlei de praia masculino neste sábado (27). Em disputa realizada no Estádio Torre Eiffel, os atletas levaram a melhor e venceram os marroquinos Abicha e Elgraoui por 2 sets a 0.

A partida começou relativamente equilibrada, com franca disputa entre Brasil e Marrocos. As duas duplas alternaram na liderança várias vezes antes dos brasileiros confirmarem o favoritismo com a vitória do primeiro set, por 21 pontos a 18.

No retorno para a segunda metade de jogo, os brasileiros chegaram ainda mais tranquilos e abriram uma boa vantagem logo de início. Com a insegurança dos rivais, que cometeram uma série de erros no segundo set, André e George conseguiram fechar a segunda parcial em 21 a 10 e garantiram a vitória.

A dupla volta para a quadra de areia na manhã da próxima terça-feira (30), para enfrentar os cubanos Jorge Alayo e Noslen Diaz. Antes disso, no entanto, outras duplas brasileiras entram em quadra para representar o país. Neste domingo (28), Evandro e Arthur enfrentam Julian Hörl e Alexander Horst, da Áustria, pela mesma modalidade.