Rayssa Leal se classifica para as finais do skate em Paris

Rayssa Leal, durante classificatória do skate street feminino nas Olimpíadas de Paris 2024 - Foto: Lars Baron/Getty Images

Rayssa Leal foi a única brasileira a se classificar para as finais do skate street, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa tentaram mas não fizeram boas notas. Apenas as oito primeiras atletas na classificação geral vão á final, que ocorre nesse domingo (28) ao 12h.

A Fadinha não começou bem suas duas primeiras voltas mas se recuperou nas manobras, conseguindo a maior nota de uma manobra das classificatórias, com 92,88.

Cada skatista dá duas voltas de 45 segundos e mais cinco manobras. O somatório leva em conta a melhor volta e as duas melhores manobras. Rayssa terminou na sétima posição com 241.43 pontos.