Famoso restaurante em Niterói fecha ás portas esse fim de semana

A Barraca da Chiquinha, famoso restaurante de comida nordestina de Niterói, após 6 anos de funcionamento irá fechar ás portas neste domingo (28). Moradores do bairro de Icaraí, onde o comércio está localizado, ficaram surpresos ao verem a faixa estendida no estabelecimento comunicando seus últimos dias de trabalho.

"Não acreditei quando cheguei para almoçar e soube que vai fechar. Sempre que venho á casa da minha filha, almoçamos aqui. Vamos sentir falta do do gostinho do Nordeste", disse Fatima Andrade de 65 anos.

"Fui muito bem recebida aqui em 2018. O povo de Niterói está tatuado no meu coração. Sou profundamente grata pelo acolhimento que recebi. Levo comigo lembranças preciosas e uma família que cresceu e se fortaleceu aqui", disse Chiquita, dona do restaurante que mantém outras duas unidades no Rio.

O restaurante ficava localizado na esquina das ruas Mariz e Barros e Lemos Cunha.