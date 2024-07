Um homem é morto e outro baleado na Estrada da Garganta, em Niterói

Um homem foi morto e outro baleado na Estrada da Garganta, em Santa Rosa, Niterói, próximo ao Largo do Viradouro. As informações iniciais sobre o caso dão conta de que os dois foram atingidos dutante confronto com policiais do 12ºBPM (Niterói), no fim da madrugada desse domingo (28).

Potr volta de 6h40, Bombeiros do Quartel de Niterói foram ao local para atender a um chamado solicitando socorro para o local e encontraram um homem em óbito. No local receberam informações de que outro baleados havia sido socorrido por policiais. Os dois,segundo informações iniciais, estariam dentro de um veículo, que trafegava em circunstâncias suspeitas e pasou a ser perseguido pelos militares.

As informações iniciais dão conta de que o veículo se desgovernou e se incendiou após capotar no local. A Polícia Militar do Estado do Rio ainda não se manfestou sobre o caso.

* Em apuração