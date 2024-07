Olímpiadas: Brasil estreia com derrota no basquete masculino

Não deu Brasil na estreia da Seleção masculina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe verde e amarela acabou perdendo para a Seleção da França no seu primeiro confronto no torneio, disputado na tarde deste sábado (27), no Estádio Pierre Mauroy, em Lille. Apesar disso, a equipe da Confederacão Brasileira de Basketball (CBB) ainda tem chances de chegar às quartas de final e volta às quadras na próxima terça (30).

A partida terminou em 78 a 66 para os donos da casa. O Brasil chegou a começar com vantagem, vencendo a parcial do primeiro quarto e abrindo 12 pontos de vantagem no começo do segundo. No entanto, uma sequência de erros da equipe ajudou os franceses a se ganharem espaço no jogo e a partida acabou mudando de forma a partir do terceiro quarto.

O Brasil chegou a recuperar um pouco do fôlego no último quarto, mas não conseguiu reverter a situação. Victor Wembanyama e Nicolas Batum,da equipe francesa, foram os principais pontuadores da partida, com 19 cestas cada. Do lado brasileiro, os "cestinhas" foram Léo Meindl e Cristiano Felício, com 14 pontos cada.



Disputando pelo Grupo B, a Seleção masculina de basquete volta a entrar em campo na próxima terça-feira (30), para tentar uma classificação para a próxima fase. O Brasil vai enfrentar a atual campeã mundial na categoria, a Alemanha, que também jogou neste sábado (27) e venceu o Japão por 97 a 77.