Olímpiadas: Cachorrão termina em 5º na natação e Brasil fica fora do pódio

Mesmo fora do pódio, brasileiro superou recorde sul-americano na categoria - Foto: Satiro Sodré/CBDA

Uma questão de milésimos deixou o Brasil de fora do pódio nos 400m livre da natação masculina nas Olimpíadas de Paris 2024. Disputada na tarde deste sábado (27), a final da modalidade terminou com o brasileiro Guilherme Costa, o Cachorrão, em quinto lugar, com 3min42s76, apenas 0s26 a mais que o medalhista de bronze da categoria.

Apesar de não ter conquistado medalhas, o atleta brasileiro fez história. O desempenho é não apenas o melhor de toda a carreira de Guilherme como também marca o novo recorde de um atleta sul-americano na categoria.

O ouro dos 400m ficou com o alemão Lukas Maertens, que confirmou seu favoritismo ao terminar a prova em 3min41s78. Completaram o pódio o australiano Elijah Winnington, medalhista de prata e o sul-coreano Kim Woomin, que conquistou a medalha de bronze. Além disso, o australiano Samuel Short terminou em quarto lugar.