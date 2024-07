Olímpiadas: brasileira que passou mal na esgrima vai operar tumor

A atleta brasileira que foi eliminada dos Jogos Olímpicos após passar mal durante sua estreia na esgrima, neste sábado (27), está com uma cirurgia marcada para a próxima segunda-feira (29). A esgrimista Nathalie Moellhausen está com um tumor benigno na região do cóccix e acabou sofrendo um mal-estar durante sua estreia nas Olimpíadas de Paris.

A disputa aconteceu nesta manhã. Nathalie enfrentava a canadense Ruien Xiao quando começou a se sentir mal e precisou interromper a partida. Após receber atendimento, ela voltou à disputa, mas acabou perdendo espaço para a rival. Após a partida, Nathalie saiu da quadra com falta de ar. "Tudo o que eu tenho que dizer será após a cirurgia, semana que vem", disse a atleta à imprensa, após a disputa.

Nathalie foi diagnosticada com o tumor em fevereiro. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, sua saúde vinha sendo acompanhada durante os últimos meses de treinamento e sua participação foi liberada pelos médicos. Ela chegou a ser hospitalizada alguns dias antes do torneio, por conta de uma crise de lombalgia. Na segunda (29), ela será submetida a uma cirurgia em Paris para retirada do tumor e descompressão do local.