Handebol feminino estreia com pé direito e dá show em vitória do Brasil

O Brasil estreou com o pé direito rumo ao sonho da medalha olímpica inédita no handebol feminino. Na manhã desta quinta-feira (25), a Seleção venceu a Espanha, na Arena Seis do complexo esportivo de Paris, por 29 a 18. Em clima de revanche após a derrota e eliminação no Mundial do ano passado, as jogadores tiveram uma boa atuação coletiva, com destaque individual para a goleira Gabriela Moreschi.

A partida até começou equilibrada, com a Espanha abrindo o placar com Mireya Gonzalez e se mantendo na frente nos primeiros minutos, mas o Brasil logo reagiu e virou o jogo. Com três gols seguidos, as atletas passaram à frente e abriram 7 a 2 nos 10 minutos iniciais.

Leia também:

Seleção brasileira de futebol feminino estreia nas Olímpiadas nesta quinta-feira (25)

Olimpíadas: Marrocos vence a Argentina em partida recheada de cenas inusitadas



Ainda na primeira etapa, a goleira Gabi Moreschi fez cinco boas defesas e ajudou o Brasil a ir para o intervalo com cinco pontos à frente, fechando o placar em 15 a 10.



O show de atuação da seleção feminina continuou no segundo tempo. As jogadoras aumentaram ainda mais a vantagem, chegando a abrir 10 pontos de diferença na primeira metade da última etapa. Se o ataque funcionava bem, a defesa não ficava para trás. Gabi Moreschi seguiu brilhando, impedindo uma reação espanhola.

Nos últimos 15 minutos, o Brasil soube usar o relógio a seu favor e controlou, garantindo os primeiros dois pontos no Grupo B. Bruna de Paula e Patrícia Matieli foram as artilheiras da partida, com seis gols marcados.

O próximo da seleção feminina é contra a seleção da Hungria, no próximo domingo (28), às 4h, também na Arena Seis Paris Sul. Na sequência, as atletas enfrentam a anfitriã França, a Holanda e fazem a última partida contra Angola.