Seleção brasileira de futebol feminino estreia nas Olímpiadas nesta quinta-feira (25)

O futebol feminino entra em campo nesta quinta-feira (25), estreando nas Olimpíadas de Paris-2024. A seleção brasileira enfrenta a Nigéria, a partir das 14h.

Ao todo, serão oito jogos neste primeiro dia.

Confira a programação e onde assistir aos jogos da modalidade:



12h: Espanha x Japão (Grupo C) - sportv 3 e CazéTV

12h: Canadá x Nova Zelândia (Grupo A) - sportv 4

14h: Nigéria x Brasil (Grupo C) - TV Globo, sportv e CazéTV

14h: Alemanha x Austrália (Grupo B) - sportv 2

16h: Estados Unidos x Zâmbia (Grupo B) - sportv

16h: França x Colômbia (Grupo A) - sportv 2

A programação de cada dia pode ser conferida no site oficial de Paris 2024. Nele, é possível filtrar as competições pelas datas nas quais elas acontecerão, além de favoritar esportes e identificar os eventos que envolverão medalhas. Todas estas opções estão canto superior esquerdo da tela. Já no lado direito, ainda é possível separar por modalidades específicas, países dos atletas e até os locais de competição. As provas começaram na última quarta-feira (24) e vão até o dia 11 de agosto.

Abertura das Olímpiadas

Apesar da cerimônia de abertura das Olimpíadas só acontecer nesta sexta-feira (26), os jogos de Paris já tiveram início na última quarta-feira (24), com o futebol masculino e rúgbi de sete dando o “pontapé inicial” no evento.